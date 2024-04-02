"Обожаю и уважаю": коллеги не скрывают радости от возвращения Галкина* на ТВ

Разговоры пошли после неожиданного заявления юмориста в соцсетях

Знаменитый советский диктор Анна Шатилова призналась, что была бы невероятно рада возвращению Максима Галкина* в эфир "Первого канала". Так она отреагировала на недавнее заявление комика в социальных сетях.

Ранее Галкин* сообщил, что с радостью вспоминает свой период работы в передаче "Лучше всех!", который продлился шесть лет. Некоторые фрагменты шоу он до сих пор пересматривает с большим удовольствием. Артист поблагодарил всех за совместный труд и передал бывшим коллегам пламенный привет.

Шатилова говорит, что Галкин* в этом проекте ей был очень симпатичен. Помимо того, что в целом она относится к артисту с большим уважением, диктор высоко оценила умение юмориста работать вместе с детьми.

" Я обожаю и уважаю Максима Галкина*... Я была бы рада, если бы он вернулся на Первый канал", – призналась она.

Советская ведущая отметила, что была знакома с отцом Максима Галкина*, и семья артиста произвела на нее очень хорошее впечатление. Самого комика она назвала образованным человеком.

При этом Шатилова указала, что ее мнение может понравиться далеко не всем, но отказываться от него она не намерена.

Сейчас проект "Лучше всех!" ведет Жанна Бадоева. Она признавалась, что зрители часто сравнивают ее с Максимом Галкиным*, критикуя за другой стиль ведения шоу. Однако ведущая старается не обращать на это внимания и делать все возможное, чтобы передача была по-прежнему интересной.

* признан иноагентом по решению Минюста