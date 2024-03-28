Деньги кончились: Галкина* заметили в эконом-классе самолета

Артист фотографировался со своими поклонниками

Юморист Максим Галкин*, который активно гастролирует по разным странам, неожиданно перешел на полеты в эконом-классе самолета. Знаменитого артиста заметили, когда он отправлялся из Израиля в Германию.

На кадрах Максим Галкин* сидит в обычном кресле вместе с другими пассажирами. Он приветственно фотографируется с поклонниками, которые узнали в нем российского юмориста.

Путешествовал артист с небольшим рюкзаком за спиной. Одет Галкин* был в бомбер, стоимостью около 200 тысяч рублей. Когда именно была сделана публикация – не указывается. Как пишет "Комсомольская правда", не исключено, что у знаменитости начали заканчиваться деньги.

Недавно россияне возмутились одним из последних выступлений Максима Галкина*, в котором артист ни слова не сказал о теракте в "Крокусе", высмеивая при этом Киркорова и российскую власть. При этом в своих соцсетях он посвятил пост, в котором выразил поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Его супруга Алла Пугачева несколько дней хранила молчание о случившемся. Однако, как сообщают источники, равнодушной она не была – с первых дней знаменитость организовала программу психологической помощи семьям жертв теракта. Об этом она решила не распространяться.

*признан иноагентом по решению Минюста РФ