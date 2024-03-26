SHAMAN разочаровал россиян своим поступком

Некоторые, напротив, поддержали знаменитость

Спустя сутки после трагедии в "Крокус Сити Холле" певец Ярослав Дронов не только придумал и записал посвященную этому композицию, но даже снял клип, который вызвал неоднозначную реакцию граждан. Большинство поддержало артиста в его способе выразить скорбь, а некоторые, напротив, заявили о разочаровании в SHAMAN.

В комментариях в соцсетях значительная часть людей отметила, что такая песня поддерживает всех в трудную минуту. Они написали ему массу слов благодарности и указали, что смогут выстоять все вместе в этот момент.

При этом другие утверждают, что их смущает, насколько быстро артист выпустил свою новую песню – они заподозрили его в попытке заработать себе дополнительной популярности и общественного одобрения на всероссийской трагедии. Кто-то даже назвал SHAMAN "показушником".

"В данный момент это реально неуместно... У людей горе, а тут песенки выпускают", – приводит комментарии людей женский журнал "Клео.ру".

Другие заявили, что в клипе артист выглядит слишком наигранно: делает неестественную мимику и демонстрирует фальшивое поведение.

"Ну эмоциональный подъем, как правило помогает делать это очень быстро. Вы думаете Есенин годами стихи писал? Так же за один два дня, смотря на какую то ситуацию или проблему", – стали защищать его россияне.

Ранее стало известно, что террористы планировали устроить стрельбу еще в середине марта, когда в "Крокусе" проходили концерты Лепса и SHAMAN.