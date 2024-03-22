Не только SHAMAN: кого из звезд можно встретить в метро

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Александр Панайотов, Александр Розенбаум, Люся Чеботина рассказывают, что порой пользуются общественным внеуличным транспортом. А кого еще можно встретить в вагоне метро? Поднимите глаза от своих гаджетов и внимательно посмотрите на пассажиров!
SHAMAN, музыкант:
– Я нередко пользуюсь метро. Например, когда в прошлом году у меня был концерт в Кремлевском дворце, а город стоял в пробках, я вышел из машины, спустился в подземку, и через 15 минут вышел в центре. К тому же в Москве метрополитен... Ну это просто космос! А только впервые прокатился и в метро Санкт-Петербурга от станции "Адмиралтейская".
Прохор Шаляпин, певец:
– Я живу на юге "зеленой" ветки, прямо у входа в метро, мне всего 9 минут по прямой до центра. Грех было бы не пользоваться. Надел маску, и никто не узнает. Зато везде приезжаю вовремя и не трачу время на пробки.
Виктор Сухоруков, актер:
– В нашем актерском мире далеко не у всех актеров есть машина. У меня, например, вообще никакой машины нет. Я автомобили ненавижу. Мне очень даже нравится ездить в метро – и быстро, и к людям ближе.
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