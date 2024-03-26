Умерла актриса фильма "Цыган": на похороны пришло три человека

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Журналист Андрей Малахов сообщил, что еще 14 марта из жизни ушла актриса Софья Тимофеева – она сыграла во многих картинах, но больше всего запомнилась зрителю по киносериалу "Цыган". Долгое время знаменитость вела затворнический образ жизни.
На похороны Тимофеевой пришло всего три человека, в том числе и ее супруг. Перед кончиной актриса написала ему загадочную записку, в которой сообщила, что отдает ему все свое имущество.
"Ответ подскажет ее могила", – цитирует Малахов посмертные слова звезды.
Ранее вокруг жизни Тимофеевой кипели скандалы. Ее родственники обвиняли нового избранника актрисы в том, что он виновен в ее затворническом образе жизни. Они утверждали, что мужчина мечтает завладеть элитной квартирой актрисы с видом на Кремль. Ее муж отвечал на претензии, уверяя, что именно родня мечтает поскорее заполучить наследство цыганской звезды СССР.
За несколько лет до смерти Софья Тимофеева рассказывала, что в цыганском сообществе сильно завидовали ее успеху и даже навели порчу. До последних дней она надеялась, что снова сможет выйти на сцену, если будет чувствовать себя лучше.
Ранее стало известно, что умерла звезда "12 стульев" и "Неуловимых мстителей".
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