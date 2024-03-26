Андрей Малахов сообщил о смерти актрисы фильма "Цыган" Сони Тимофеевой

Умерла актриса фильма "Цыган": на похороны пришло три человека
Фото: freepik.com
Незадолго до своей кончины звезда оставила загадочную записку

Журналист Андрей Малахов сообщил, что еще 14 марта из жизни ушла актриса Софья Тимофеева – она сыграла во многих картинах, но больше всего запомнилась зрителю по киносериалу "Цыган". Долгое время знаменитость вела затворнический образ жизни.

Софья Тимофеева. Кадр "Цыган", 1979 год

На похороны Тимофеевой пришло всего три человека, в том числе и ее супруг. Перед кончиной актриса написала ему загадочную записку, в которой сообщила, что отдает ему все свое имущество. 

"Ответ подскажет ее могила", – цитирует Малахов посмертные слова звезды.

Ранее вокруг жизни Тимофеевой кипели скандалы. Ее родственники обвиняли нового избранника актрисы в том, что он виновен в ее затворническом образе жизни. Они утверждали, что мужчина мечтает завладеть элитной квартирой актрисы с видом на Кремль. Ее муж отвечал на претензии, уверяя, что именно родня мечтает поскорее заполучить наследство цыганской звезды СССР.

За несколько лет до смерти Софья Тимофеева рассказывала, что в цыганском сообществе сильно завидовали ее успеху и даже навели порчу. До последних дней она надеялась, что снова сможет выйти на сцену, если будет чувствовать себя лучше. 

Ранее стало известно, что умерла звезда "12 стульев" и "Неуловимых мстителей".

Источник: СтарХит
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