Умер известный советский и российский артист Николай Иванов

Умер известный советский и российский артист
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Звезде удалось дожить до 75 лет

Каждый день в информационном пространстве появляются некрологи, посвященные уходу из этой жизни очередной звезды. Время не стоит на месте, любимые артисты стареют и неуклонно приближаются к завершению земного пребывания. Накануне, 19 марта, стало известно о смерти популярного советского и российского артиста Николая Иванова.

Печальными новостями поделились представители пресс-центра Чувашского государственного театра оперы и балета. Там отметили, что уход пожилого артиста стал большим ударом для коллектива и многочисленных поклонников знаменитости. Жизнь звезды оборвалась на 76-м году.

Николай Иванов появился на свет в послевоенные годы – зимой 1948 года. Он родился в чувашской деревеньке Кудеснеры Урмарского района. Больше полувека жизни талантливый артист отдал служению в местном хоре. Покойный был обладателем почетного звания заслуженного работника культуры Чувашии.

Напомним, ранее стало известно о смерти знаменитого культурного деятеля, которому не довелось дожить до 59-го дня рождения всего одну неделю. Внезапная смерть звезды поразила родных и близких.  

Источник: Пресс-служба Чувашского государственного театра оперы и балета ✓ Надежный источник
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