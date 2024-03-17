Опыт в шоу-бизнесе: члены королевской семьи не чужды искусству

Опыт в шоу-бизнесе: члены королевской семьи не чужды искусству
Фото: кадр из youtube
Представители Букингемского дворца показывают, что готовы к вызовам вне привычного окружения.

Обычно считается, что принцы, короли и королевы присутствуют на экранах телевизоров исключительно в официальной хронике, однако это не так. Периодически члены британской королевской фамилии принимают участие в различных проектах шоу-бизнеса.

Так, например, тогда еще принц Чарльз появлялся в эпизоде сериала "Улица коронации", транслировавшемся в прямом эфире в декабре 2000 года. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, уйдя из Королевского дома, открыли в жизни главу "шоу-бизнес", подписав контракт с Netflix, а позже запустив свой бизнес.

Принцесса Евгения, наследница принца Эндрю, сотрудничая с галереей Hauser & Wirth и другими медиа-проектами.
Зара Тинделл, внучка покойной королевы, популярна в качестве олимпийской чемпионки по конному спорту. Кроме того, она не раз участвовала в телешоу и других медиа-темах.

Сын королевы Елизаветы II, принц Эндрю, также неоднократно мелькал на экранах и присутствовал на мероприятиях, замечен он и в сфере благотворительности и дипломатии.

Графиня Софи, супруга принца Эдуарда, не раз выступала в телепрограммах, а кроме того, известна как активная благотворительница.

Такое желание участвовать в различных медиа-мероприятиях, пишет женский журнал "Клео.ру",  показывает готовность членов королевской семьи Британии проявить универсальность и показать себя достойно вне пределов Букингемского дворца, а также посмотреть на мир глазами обычных людей и в то же время продемонстрировать свои таланты, не востребованные в рамках королевской деятельности.

Ранее мы писали, что в Букингемском дворце прервали молчание о Кейт Миддлтон.

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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