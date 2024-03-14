Умер член команды КВН "Азия Микс" Марат Джуманалиев

Умер известный КВНщик
Марат Джуманалиев. Фото: соцсети
Ему было всего 43 года

Участник популярной команды КВН из Бишкека "Азия Микс" Марат Джуманалиев скончался в возрасте 43 лет. Мужчину нашли у него дома в Кыргыстане. Об этом сообщили местные СМИ.

По предварительной причине, юморист погиб от удара головы после падения. 

Известный КВНщик был спортсменом, у него был титул двукратного чемпиона республики по боксу. Джуманалиев в последнее время активно занимался благотворительностью. Накануне своей гибели он провел три ифтара (вечерний прием пищи во время Рамадана) для детей из сел. 

Ранее стало известно о смерти известного артиста от старческого слабоумия.

Источник: Vesti.kg
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