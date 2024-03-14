Умер известный актер Алексей Четвертков

Умер известный актер и бывший следователь: ему было всего 58 лет
Фото: www.unsplash.com
Смерть артиста стала большой утратой для поклонников

Несколько дней назад в культурной сфере произошла очередная трагедия. Оборвался жизненный путь популярного артиста и бывшего сотрудника правоохранительных органов Алексея Четверткова. Мужчина находился в рассвете лет, ему было далеко до пенсии, однако смерть решила забрать артиста.

О трагическом событии с 58-летней звездой рассказали представители народного театра "Глагол". Этому культурному учреждению артист посвятил большую часть своей жизни – он играл на театральных подмостках более четырех десятков лет. Санкт-Петербургский театр функционирует при университете Петра Великого.

Широкому зрителю актер известен благодаря съемкам в таких популярных кинолентах, как "Взломщик", "Дорога в Назарет", "Беглец". Что послужило причиной смерти знаменитости, пока не сообщается. В открытых источниках нет информации о том, что он чем-то серьезно болел.

Жизненный путь Алексея Четверткова необычен. До того, как связать свою жизнь с театром, он занимал должность следователя по особо важным делам, а также был заместителем районного прокурора. Смерть артиста сильно расстроила его родных, близких и коллег.

К слову, ранее стало известно о кончине популярной советской актрисы. Знаменитость отдала Богу душу вскоре после того, как решила уйти в монастырь.

Источник: Кино-театр.ру ✓ Надежный источник

Три американские ракеты атаковали Крым

Вражеские снаряды были сбиты ПВО

Разбомбить посольство США в Москве: МИД РФ выступил с заявлением

Позицию России обозначила Мария Захарова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей