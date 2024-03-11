Сколько раз в день нужно есть: врач развенчала популярный миф диетологов

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Частые приемы пищи ускоряют метаболизм — один из самых распространенных мифов, который не имеет под собой никаких оснований. Однако многие верят и едят по пять, а то и шесть раз в день, как советуют "диетологи". Доктор Диляра Лебедева предупредила, что частые приемы пищи перегружают пищеварительную систему и не несут никакой пользы. По словам специалиста, за день необходимо есть не больше трех раз.
Доктор отметила, что при этом нужно исключить все перекусы и внеплановые чаепития. Такой режим Лебедева называет правильным питанием. Она считает, что есть чаще необходимо только в крайних случаях и отдельным категориям людей.
"Чаще чем три раза в день питаться могут те, кто находится в состоянии истощения, с низким уровнем кортизола, с дефицитом массы тела, а также работники, осуществляющие тяжелый физический труд", — уточнила специалист.
Также по словам Диляры, часто нужно есть женщинам, которые ждут ребенка, мамам, чьи дети на грудном вскармливании, и людям с удаленным желчным пузырем. А вот перекусы без причины вредят ЖКТ, считает доктор. Она отметила, что у людей, которые едят больше трех раз в день, чаще возникает ощущение голода, и как следствие переедание.
Врач также подчеркнула, что каждый из трех приемов пищи должен быть сбалансированным и сытным. При этом важно добавлять в рацион рыбу, яйца и продукты из молока.
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