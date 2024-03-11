Раскрыт эффективный секрет похудения: нужно есть один продукт

Обратите внимание на орехи

Лишний вес – итог образования чрезмерных отложений жира, не полезных для здоровья. В основном это происходит, когда калории в рационе превышают необходимое для энергетических потребностей организма количество. Ученые из австралийского университета выяснили, какой орех наиболее эффективен в борьбе с ожирением. Это миндаль.

Был проведен эксперимент, в котором участвовали более сотни человек от 25 до 65 лет, страдающих от избыточного веса. Их поделили на две группы и каждой назначили собственную диету и программу питания. Три месяца им строго ограничивали калории, а потом в течение полугода соблюдалась диета с целью поддержать полученный вес. В этой программе допускались перекусы с целью унять чувство голода между главными приемами пищи. Первая группа перекусывала мюслями или рисовыми крекерами, вторая грызла миндальные орехи.

К похудению пришли обе группы почти с одинаковым результатом – около 9 процентов от изначального уровня. Но участники, перекусывавшие миндалем, могли похвастаться лучшими показателями кардиометаболического здоровья. К тому же они ощущали себя сытыми в течение всего периода диеты. Ученые, проводившие исследования, считают, что это связано с содержанием в миндале большой дозы ненасыщенных жиров.

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