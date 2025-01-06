Рецепт вкусного салата из остатков нарезки с новогоднего стола

Все продукты пойдут в дело

После праздничного застолья в холодильнике часто остаются ломтики нарезки, которая уже поднадоела, и просто так ее есть не хочется. Разумеется, выбрасывать такую вкуснятину нельзя – из остатков можно приготовить сытный салатик, который станет отличным ужином или обедом в первые дни нового года.

Ингредиенты

– остатки мясной нарезки (колбаса, ветчина, буженина) – 150 г;

– сыр (твердый или мягкий) – 100 г;

– свежий огурец – 1 шт.;

– консервированный горошек – 3 ст. л.;

– вареное яйцо – 2 шт.;

– майонез или йогурт – 2–3 ст. л.;

– зелень (петрушка, укроп) – для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления

Нарежьте мясную нарезку и сыр небольшими кубиками. Огурчик и вареные яйца тоже порежьте на кусочки.

Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости, добавьте горошек. Заправьте сытное угощение майонезом или натуральным йогуртом, сдобрите специями по вкусу.

Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

Этот салат не только очень вкусный, но и практичный, вы можете сохранить остатки продуктов и пустить их в дело. Вариантов может быть множество: добавьте маринованные огурчики, лук или даже остатки запеченных овощей – экспериментируйте и радуйте семью!

К слову, ранее мы делились рецептом торта "Сияние".