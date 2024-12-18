Торт "Северное сияние": рецепт потрясающего десерта с зеркальной глазурью на Новый 2025 год

Торт "Северное сияние": рецепт потрясающего десерта с зеркальной глазурью на Новый 2025 год
Картинка: сгенерировано ИИ
Угощение приведет в восторг гостей и домашних

Торт "Северное сияние" станет настоящей звездой вашего новогоднего стола. Этот десерт поражает не только вкусом, но и внешним видом: его зеркальная глазурь переливается, напоминая зимние небеса. Приготовить такой торт несложно, если следовать рецепту.  

Ингредиенты для основы:  

– яйца – 4 штуки;  

– сахар – 150 г;  

– мука – 120 г;  

– разрыхлитель – 1 ч. ложка.  

Для ягодного мусса:  

– замороженная малина – 200 г;  

– сахар – 50 г;  

– желатин – 10 г;  

– сливки (жирность 33%) – 200 мл.  

Для зеркальной глазури:  

– сахар – 150 г;  

– вода – 75 мл;  

– сгущенное молоко – 100 г;  

– белый шоколад – 150 г;  

– желатин – 10 г;  

– красители (синий, фиолетовый).  

Пошаговый рецепт приготовления 

Сначала приготовьте бисквит. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, аккуратно введите муку с разрыхлителем. Выпекайте 20 минут при 180°C. Остудите и разрежьте на два коржа.  

Для мусса разогрейте малину с сахаром, протрите через сито. Разбухший желатин растопите, смешайте с пюре. Взбейте сливки до мягких пиков и соедините с массой.  

Соберите торт: положите корж, вылейте мусс, накройте вторым коржом. Охладите.  

Для глазури сварите сироп из сахара и воды, добавьте желатин, сгущенное молоко и растопленный шоколад. Окрасьте разными оттенками, нанесите пищевые краски на охлажденный торт, создавая эффект сияния.  

Ранее мы делились простым рецептом пирога "Годовой успех".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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