Торт "Северное сияние": рецепт потрясающего десерта с зеркальной глазурью на Новый 2025 год

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Торт "Северное сияние" станет настоящей звездой вашего новогоднего стола. Этот десерт поражает не только вкусом, но и внешним видом: его зеркальная глазурь переливается, напоминая зимние небеса. Приготовить такой торт несложно, если следовать рецепту.
Ингредиенты для основы:
– яйца – 4 штуки;
– сахар – 150 г;
– мука – 120 г;
– разрыхлитель – 1 ч. ложка.
Для ягодного мусса:
– замороженная малина – 200 г;
– сахар – 50 г;
– желатин – 10 г;
– сливки (жирность 33%) – 200 мл.
Для зеркальной глазури:
– сахар – 150 г;
– вода – 75 мл;
– сгущенное молоко – 100 г;
– белый шоколад – 150 г;
– желатин – 10 г;
– красители (синий, фиолетовый).
Пошаговый рецепт приготовления
Сначала приготовьте бисквит. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы, аккуратно введите муку с разрыхлителем. Выпекайте 20 минут при 180°C. Остудите и разрежьте на два коржа.
Для мусса разогрейте малину с сахаром, протрите через сито. Разбухший желатин растопите, смешайте с пюре. Взбейте сливки до мягких пиков и соедините с массой.
Соберите торт: положите корж, вылейте мусс, накройте вторым коржом. Охладите.
Для глазури сварите сироп из сахара и воды, добавьте желатин, сгущенное молоко и растопленный шоколад. Окрасьте разными оттенками, нанесите пищевые краски на охлажденный торт, создавая эффект сияния.
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