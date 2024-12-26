Запеченные баклажаны с сыром и помидорами – сытная закуска на Новый год

Простой рецепт и эффектный вид блюда понравится каждой хозяйке

Запеченные баклажаны с сыром и помидорами – идеальная закуска для новогоднего стола. Это блюдо не только выглядит аппетитно, но и радует ярким вкусом, который придется по душе всем гостям. Баклажаны, запеченные с помидорами, чесноком и моцареллой, станут настоящей находкой для любой хозяйки, которая хочет удивить близких вкусным, но простым в приготовлении угощением.

Ингредиенты

баклажаны – 2 шт.;

помидоры – 2-3 шт.;

моцарелла – 150 г;

чеснок – 2-3 зубчика;

оливковое масло – 2 ст. ложки;

соль, перец – по вкусу;

зелень (петрушка, базилик) – по желанию.





Баклажаны следует нарезать кружочками, посолить и оставить на некоторое время, чтобы ушла горечь. Затем они обжариваются на сковороде до золотистой корочки, после чего укладываются на противень.

Помидоры нарезаются тонкими кружочками, чеснок измельчается, а моцареллу – натираем или нарезаем на небольшие кусочки.

Каждый баклажан покрываем томатами, посыпаем чесночком, а следом выкладываем сырную верхушку. Вся эта вкусная композиция отправляется в духовку, где запекается до тех пор, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.

Секрет этого блюда – в сочетании нежных баклажанов с сочными помидорами и плавящимся сыром.

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