Запеченные баклажаны с сыром и помидорами – сытная закуска на Новый год

Запеченные баклажаны с сыром и помидорами – сытная закуска на Новый год
Картинка: сгенерировано ИИ
Простой рецепт и эффектный вид блюда понравится каждой хозяйке

Запеченные баклажаны с сыром и помидорами – идеальная закуска для новогоднего стола. Это блюдо не только выглядит аппетитно, но и радует ярким вкусом, который придется по душе всем гостям. Баклажаны, запеченные с помидорами, чесноком и моцареллой, станут настоящей находкой для любой хозяйки, которая хочет удивить близких вкусным, но простым в приготовлении угощением.

Ингредиенты

  • баклажаны – 2 шт.;
  • помидоры – 2-3 шт.;
  • моцарелла – 150 г;
  • чеснок – 2-3 зубчика;
  • оливковое масло – 2 ст. ложки;
  • соль, перец – по вкусу;
  • зелень (петрушка, базилик) – по желанию.


Баклажаны следует нарезать кружочками, посолить и оставить на некоторое время, чтобы ушла горечь. Затем они обжариваются на сковороде до золотистой корочки, после чего укладываются на противень.

Помидоры нарезаются тонкими кружочками, чеснок измельчается, а моцареллу – натираем или нарезаем на небольшие кусочки.

Каждый баклажан покрываем томатами, посыпаем чесночком, а следом выкладываем сырную верхушку. Вся эта вкусная композиция отправляется в духовку, где запекается до тех пор, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.

Секрет этого блюда – в сочетании нежных баклажанов с сочными помидорами и плавящимся сыром.

Ранее мы делились рецептом эффектного торта на Новый год.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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