Запеченные баклажаны с сыром и помидорами – сытная закуска на Новый год

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Запеченные баклажаны с сыром и помидорами – идеальная закуска для новогоднего стола. Это блюдо не только выглядит аппетитно, но и радует ярким вкусом, который придется по душе всем гостям. Баклажаны, запеченные с помидорами, чесноком и моцареллой, станут настоящей находкой для любой хозяйки, которая хочет удивить близких вкусным, но простым в приготовлении угощением.
Баклажаны следует нарезать кружочками, посолить и оставить на некоторое время, чтобы ушла горечь. Затем они обжариваются на сковороде до золотистой корочки, после чего укладываются на противень.
Помидоры нарезаются тонкими кружочками, чеснок измельчается, а моцареллу – натираем или нарезаем на небольшие кусочки.
Каждый баклажан покрываем томатами, посыпаем чесночком, а следом выкладываем сырную верхушку. Вся эта вкусная композиция отправляется в духовку, где запекается до тех пор, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.
Секрет этого блюда – в сочетании нежных баклажанов с сочными помидорами и плавящимся сыром.
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