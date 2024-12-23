Канапе с черносливом и беконом – рецепт эффектной закуски для новогоднего стола

Гости и домашние будут в восторге от сытного угощения

Предлагаем вам разнообразить новогоднее меню и приготовить сытное и ароматное канапе с черносливом и беконом. Такая закуска станет настоящим хитом и удивит гостей сбалансированным вкусом.

Ингредиенты





– чернослив – 10 штук;

– бекон (тонкие полоски) – 10 штук;

– сыр (например, бри или сливочный) – 50 г;

– грецкие орехи – 10 половинок;

– шпажки – 10 штук.

Пошаговый рецепт приготовления





Чернослив предварительно замочите в горячей воде на 10 минут, чтобы он стал мягким. Затем обсушите бумажным полотенцем.

Разрежьте каждый чернослив вдоль, но не до конца, чтобы получился "кармашек".

Внутрь чернослива положите небольшой кусочек сыра и половинку грецкого ореха.

Оберните каждый фаршированный чернослив полоской бекона. Закрепите конструкцию шпажкой, чтобы бекон не разворачивался.

Разогрейте сковороду или духовку. Если готовите на сковороде, обжарьте канапе до золотистой корочки со всех сторон, около 3 минут. В духовке готовьте при 180 °C около 10 минут до хрустящей корочки.

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