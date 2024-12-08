Рецепт настоящего "Оливье" по-советски: добавляем один секретный ингредиент

Продукт придаст необычную кислинку привычному блюду

"Оливье" является любимейшим салатом россиян на новогоднем столе – без него этот праздник, пожалуй, ни у кого не обходится. За многие годы существования рецепт перерабатывали неоднократно, но больше всех выделились советские кулинары, которые придумали добавлять колбасу и соленые огурцы.

Тем не менее, это не единственные находки, которые сделали советский "Оливье" уникальным. Некоторые даже кладут в него один секретный ингредиент, благодаря которому салат получает привлекательную кислинку. Это зеленое яблоко. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Картошка – 300 граммов.

Колбаса "Докторская" – 300 граммов.

Морковка – 300 граммов.

Яйцо – 3-4 штуки в зависимости от размера.

Соленые огурцы – 200-300 граммов по вкусу.

Зеленый горошек – 1 банка.

Яблоко – 1 шт.

Майонез – 200-250 граммов.

Соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления советского "Оливье" с яблоками

1. Ставим вариться морковку, картошку, яйца до готовности.

2. Нарезаем небольшими кубиками колбасу, за ней и остальные продукты. Важно – размер кубиков должен быть для всех одинаковым.

3. Высыпаем грошек, перемешиваем.

4. Яблоко нужно натереть на терке и добавить к салату.

5. Заправить майонезом, добавить соль, перец, перемешать и оставить в холодильнике на пару часов.

Приятного аппетита!