Рецепт настоящего "Оливье" по-советски: добавляем один секретный ингредиент

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"Оливье" является любимейшим салатом россиян на новогоднем столе – без него этот праздник, пожалуй, ни у кого не обходится. За многие годы существования рецепт перерабатывали неоднократно, но больше всех выделились советские кулинары, которые придумали добавлять колбасу и соленые огурцы.
Тем не менее, это не единственные находки, которые сделали советский "Оливье" уникальным. Некоторые даже кладут в него один секретный ингредиент, благодаря которому салат получает привлекательную кислинку. Это зеленое яблоко. Делимся пошаговым рецептом.
1. Ставим вариться морковку, картошку, яйца до готовности.
2. Нарезаем небольшими кубиками колбасу, за ней и остальные продукты. Важно – размер кубиков должен быть для всех одинаковым.
3. Высыпаем грошек, перемешиваем.
4. Яблоко нужно натереть на терке и добавить к салату.
5. Заправить майонезом, добавить соль, перец, перемешать и оставить в холодильнике на пару часов.
Приятного аппетита!
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