Рецепт необычного угощения на Новый год — салат с копченой рыбой и авокадо

Рецепт необычного угощения на Новый год — салат с копченой рыбой и авокадо
Картинка: сгенерировано ИИ
Блюдо станет украшением стола

Новогодние праздники – это время удивлять и радовать своих близких. Идеальным дополнением к праздничному меню станет салат с копченой рыбой, авокадо и гранатом. Это блюдо сочетает в себе утонченность вкуса, яркость подачи и пользу для здоровья, что делает его универсальным вариантом для любого стола. 

Ингредиенты

– копченая рыба (лосось или форель) – 200 г;

– авокадо – 1 штука;

– зерна граната – 100 г;

– салатный микс (рукола, шпинат, айсберг) – 150 г;

– оливковое масло – 2 ст. ложки;

– лимонный сок – 1 ст. ложка;

– дижонская горчица – 1 ч. ложка;

– соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Основной акцент в этом салате делается на нежной копченой рыбе. Лучше всего использовать лосось или форель – их насыщенный вкус прекрасно сочетается с кремовой текстурой авокадо. Авокадо, в свою очередь, придает блюду мягкость и делает его более сытным. 

Зерна граната придадут легкую кислинку, которая добавляет салату свежесть и баланс. Они прекрасно гармонируют с остальными ингредиентами, создавая насыщенный и легкий вкус. 

Готовится салат очень просто: достаточно нарезать авокадо тонкими ломтиками, разобрать копченую рыбу на кусочки и добавить зерна граната. Все это выкладывается на подушку из салатных листьев и заправляется ароматной смесью из остальных ингредиентов. 

Ранее мы делились вкусным рецептом необычного торта на Новый год.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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