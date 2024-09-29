Кардиолог рассказал, кому запрещено принимать контрастный душ

Процедура может обострить сосудистые и сердечные болезни

Несмотря на устойчивое общественное мнение, что контрастный душ – процедура, которая только прибавляет здоровье, в действительности она может даже приводить к летальному исходу. Существуют категории людей, которым запрещено прибегать к ней, поскольку это провоцирует настоящую катастрофу, говорит кардиолог Юрий Конев.

Как правило, это касается людей с нарушением работы сосудистой системы. Любое контрастное воздействие на ней сказывается негативно, а если оно продолжительное, то это может привести к большим проблемам.

Контрастный душ может усилить риск возникновения инсульта, инфаркта, что способно привести к летальному исходу, если человеку не будет вовремя оказана медицинская помощь.

"Если вы не планируете в скором времени умирать, покончить с этой жизнью побыстрее, то следует избежать контрастного душа и слишком горячих ванн, особенно в преклонном возрасте", – заявил медик.

Ранее во время приема контрастного душа скончался сын Ирины Понаровской. Ему было всего 39 лет. Оказалось, что у мужчины была слабая сердечно-сосудистая система.