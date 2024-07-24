В "Симпсонах" нашли предсказание победы Харрис на выборах в США

Многие эпизоды из мультика сбылись в реальности

Популярный в Америке и за ее пределами мультик "Симпсоны" многие люди считают пророческим. Часто в сериях предсказывают события, которые происходят в реальности спустя несколько лет или даже десятилетий. Внимательные зрители нашли в мультике предсказание об итогах предвыборной гонки в Соединенных Штатах Америки.



Одна из серий натолкнула зрителей на мысль о том, что новым главой американского государства станет Камала Харрис. Известно, что после отказа нынешнего руководителя страны Джо Байдена от президентской гонки именно ее кандидатуру прочат в президенты от демократической партии.

Очередной выпуск мультика, заинтересовавший публику, вышел в 2000-м году под названием "Барт в будущем". В этой серии Лиза Симпсон занимает пост руководителя Соединенных Штатов, события происходят в 2030 году. Самым любопытным является тот факт, что персонаж был одет точно так же, как Харрис во время инаугурации в 2021 году – на ней был такой же фиолетовый пиджак и большие белые бусы.

Мультик пользуется огромной популярностью у людей, склонных верить в предсказания и предопределенность. Что неудивительно, ведь пророчества "Симпсонов" не раз сбывались. Так, в мультике показывали президента Дональда Трампа, продукты питания, напечатанные на 3D-принтере, и смарт-часы задолго до их появления.

К слову, ранее была обнаружена подозрительная деталь в болезни отказавшегося от гонки за пост президента Байдена.