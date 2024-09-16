Ученые заявили, что трудголизм опаснее алкоголизма

Ученые заявили, что трудголизм опаснее алкоголизма
Фото: unsplash.com
От переработок и недосыпа люди умирают чаще

Последние исследования показывают, что трудоголики живут значительно меньше, чем люди, страдающие от алкоголизма. В особенности эта тенденция нашла свое подтверждение среди женщин.

Американские ученые собрали данные о почти 750 испытуемых от 45 до 64 лет и наблюдали за ними в течение 20 лет. В итоге они смогли установить, что те, кто слишком много работал, отказывался от отпусков, мало спал и перерабатывал, умирал раньше, чем респоденты с алкогольной зависимостью.

Все дело в том, что постоянная усталось увеличивает нагрузку на сердце, сосудистую систему, что повышает вероятность возникновения инфаркта. Для того, чтобы риск вырос существенно, достаточно перерабатывать всего три часа в день.

Источник: Газета.ру

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