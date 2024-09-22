Эндокринолог назвала причины появления жира на талии

Довольно часто проблема появляется из-за комплекса факторов

Довольно часто повышенное образование жировых отложений в области талии может быть связано с высоким уровнем стресса у человека и повышением уровня кортизола, но это не единственная причина, говорит эндокринолог Юлия Сидорова.

Если человек снизит уровень кортизола в организме, не факт, что это приведет к похудению в области живота. Как правило, проблемы с весом – это целый комплекс причин. У некоторых людей при высоком уровне стресса наоборот отсутствует аппетит.



Когда у пациента выделяется живот больше, чем другие части тела, это может быть следствием определенного уровня жизни или даже диагноза. Например, к этому приводит неправильная осанка, генетические особенности, высокий уровень определенных гормонов, накопление жидкости в брюшной полости или запоры.