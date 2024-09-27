Эксперт объяснила, почему осенью нельзя перекапывать почву на участке

Это может навредить растениям в будущем

Многие дачники во время подготовки земли к зимовке стараются перекопать ее, чтобы насытить кислородом. Однако этого делать не стоит. Эксперты предупреждают, что такая манипуляция негативно сказывается на содержании в ней полезных микроорганизмов.

По словам специалистов, после осеннего перекапывания почве понадобится много времени, чтобы восстановить утраченный баланс. Лучшей альтернативой для этой манипуляции станет рыхление на глубину не более семи сантиметров.

Также часто огородники избегают подкармливать землю осенью, поскольку не видят в этом необходимости. Тем не менее, если в нее внести фосфор и калий, то за зиму минералы успеют полностью впитаться и обогатить почву перед посевным сезоном. Дополнительно это положительно скажется на зимовке растений.

Эксперты говорят, что для подкормки осенью лучше не использовать перегной, поскольку они не успеют превратиться в полезное удобрение. Вместо этого их следует отправить в компостную кучу.