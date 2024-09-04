Гинеколог рассказала о трех распространенных заблуждениях о раке

Все они касаются пищи

Гинеколог Татьяна Илюхина рассказала о некоторых распространенных мифах, связанных с онкологическими болезнями. Всего она привела три примера и озвучила, что является правдой.

К примеру, доктор отметила, что голодание не помогает справиться с раковой опухолью. Напротив, больному с подобным диагнозом нужно полноценное питание. Нехватка еды является для организма большим стрессом, что снижает его защитные функции.

Также при онкологии можно есть мясо и белковую пищу. Заявления, будто бы это придаст силы опухоли – выдумка.

Третье заблуждение касается отношения к сахару. Существует убеждение, что продукт подпитывает онкологию. Но на самом деле это не совсем так.

"Наш организм, не выбирает какие клетки ему питать, а какие нет. При отсутствии глюкозы, энергию не получит никто", – отметила медик.

Она посоветовала слушать все рекомендации врача при лечении онкологии и питаться сбалансированно.