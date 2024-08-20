Невролог раскрыл способы снизить риск развития деменции в пожилом возрасте

Невролог раскрыл способы снизить риск развития деменции в пожилом возрасте
Фото: unsplash.com
Болезнь является лишь симптомом других недугов

В пожилом возрасте можно существенно снизить риск развития деменции, если придерживаться определенных правил. Об этом рассказал невролог Владимир Мартынов.

По его словам, если человек будет поддерживать умственную активность и давать себе интеллектуальные нагрузки, то это поможет сохранить здоровье мозга. Примером могут стать заучивание песен, стихов, вязание или решение логических задач.

Также снижают риск появления деменции физические нагрузки. Необязательно заниматься профессиональным спортом, в некоторых случаях будет достаточно ежедневно проходить около 10 тысяч шагов.

Недопустить проблем с работой головного мозга поможет и контроль артериальной гипертензии. Если есть подобные недуги, то их нужно решить, подобрав подходящую терапию.

Врач отметил, что деменция является симптомом другой болезни и появляется после каких-то нарушений в работе органов. Поэтому не стоит рассматривать его как отдельную проблему.

Источник: РИА "Новости"

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