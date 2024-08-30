Врач рассказала о последствиях болезни вейперов EVALI

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Медики выявили новую болезнь, которую вызывает курение вейпов и электронных сигарет EVALI. Недуг является довольно серьезным и может приводить к летальному исходу. Медик Маринэ Гамбарян рассказала, чем опасно подобное заболевание.
EVALI можно диагностировать по нескольким признакам:
Как правило, 95% пациентов с такой болезнью приходится госпитализировать, а треть из них подключают к аппарату ИВЛ.
Согласно исследованиям, вероятность смертельного исхода составляет 2,5%. В остальных она может обернуться неприятными последствиями для здоровья на долгое время.
Врач утверждает, что употребление вейпов способно приводить также к поражению сердца, сосудов и респираторной системы.
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