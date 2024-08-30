Врач рассказала о последствиях болезни вейперов EVALI

Новая смертельная болезнь EVALI: врачи назвали симптомы
Фото: unsplash.com
Ей подвержены даже дети

Медики выявили новую болезнь, которую вызывает курение вейпов и электронных сигарет EVALI. Недуг является довольно серьезным и может приводить к летальному исходу. Медик Маринэ Гамбарян рассказала, чем опасно подобное заболевание.

EVALI можно диагностировать по нескольким признакам:

  • повышенной температуре,
  • общей слабости,
  • кашле и отдышке,
  • изменениях в легочной структуре.

Как правило, 95% пациентов с такой болезнью приходится госпитализировать, а треть из них подключают к аппарату ИВЛ. 

Согласно исследованиям, вероятность смертельного исхода составляет 2,5%. В остальных она может обернуться неприятными последствиями для здоровья на долгое время.

Врач утверждает, что употребление вейпов способно приводить также к поражению сердца, сосудов и респираторной системы.

Главная причина провала переговоров России и Украины: в Турции сказали правду

Страны почти подписали соглашение

Что говорят о задержанном заместителе Шойгу Попове

Чиновник был верным соратником бывшего министра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей