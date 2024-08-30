Врач рассказала о последствиях болезни вейперов EVALI

Ей подвержены даже дети

Медики выявили новую болезнь, которую вызывает курение вейпов и электронных сигарет EVALI. Недуг является довольно серьезным и может приводить к летальному исходу. Медик Маринэ Гамбарян рассказала, чем опасно подобное заболевание.

EVALI можно диагностировать по нескольким признакам:

повышенной температуре,

общей слабости,

кашле и отдышке,

изменениях в легочной структуре.

Как правило, 95% пациентов с такой болезнью приходится госпитализировать, а треть из них подключают к аппарату ИВЛ.

Согласно исследованиям, вероятность смертельного исхода составляет 2,5%. В остальных она может обернуться неприятными последствиями для здоровья на долгое время.

Врач утверждает, что употребление вейпов способно приводить также к поражению сердца, сосудов и респираторной системы.