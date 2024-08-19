Врач назвал напитки для ускорения метаболизма

В нем содержится важное для работы организма вещество

Довольно часто набор лишнего веса связан с замедлением метаболизма. Этот процесс естественный с течением лет, но может ухудшаться малоподвижным образом жизни, особенностями питания. Помимо повышения активности и работы над ежедневными привычками, ускорить обмен в организме могут различные напитки. Врач-диетолог Елена Устинова перечислила главные из них.

Медик отметила, что лучше всего на метаболизм воздействует кофеин. Он тонизирует тело и мозговую деятельность, повышает число сердечных сокращений, а также является отличным мочегонным средством. Вещество содержится не только в кофе, но также в черном и зеленом чаях.

Еще полезными для ускорения обменных процессов будут напитки на основе имбиря. Самым распространенным и простым в приготовлении считается имбирный чай. Его польза заключается в содержании жгучих веществ, которые воздействуют на тело как разогревающая мазь, но изнутри.

"Они обладают способностью расширять капилляры. А за счет того, что капилляры расширяются, улучшается питание периферических органов и тканей, в первую очередь головного мозга, рук, ног", – пояснила специалист.

В итоге благодаря этому улучшается питание конечностей и растет скорость метаболизма, что будет способствовать похудению.