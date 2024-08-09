Диетологи рассказали, как меньше употреблять сладкого

Раскрыт способ сократить употребление сладостей
Фото: unsplash.com
В каждой ситуации нужно отдельно искать причины проблем

Зависимость от сладкого может стать большой проблемой для некоторых людей. Иногда объемы потребления подобных продуктов способны достигать невероятных значений. Специалисты признают, что тягу к сахару перебороть не так уж просто, поскольку вещество воздействует на биохимические процессы и вызывает сильнейшее привыкание.

Диетологи из США утверждают, что нет единого правила, которое бы помогло всем побороть тягу к сладкому. Довольно часто усугубляют ситуацию и другие вредные привычки в рационе человека – например, отказ от завтрака или отсутствие обеда. В таких случаях люди могут испытывать огромную потребность поскорее съесть какой-то десерт.

Если зависимый пытается полностью отказаться от сладкого, то довольно часто это приводит к срывам и компульсивному перееданию. Однако есть способы побороть свою привычку. 

В этом может помочь употребление сладких продуктов, в которых содержится много питательных веществ. Это натуральный йогурт, клубника, ананас, арахисовое масло и вишня. Подсластители лучше не использовать – вместо них отлично подойдут мед или кленовый сироп.

При продолжительных усилиях тяга к сладкому постепенно начнет спадать, рецепторы привыкнут к меньшему содержанию сахара в продуктах. Но на это понадобится время.

Источник: Газета.ру

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