Врач Павлова заявила о повышенном риске деменции из-за яичницы с беконом

Популярное блюдо для завтрака оказалось крайне опасным для мозга
Фото: unsplash.com
В целом от обработонного мяса лучше отказаться

Яичница с беконом является одним из самых популярных видов для завтрака. Сочетание белка и жиров помогает оставаться сытым надолго. Помимо питательных качеств, сочетание является довольно вкусным. Но, как уверяет врач-эндокринолог Зухра Павлова, неполезным. В особенности для работы мозга.

К такому выводу пришли после 40-летних наблюдений за 100 тысячами пациентов. Если человек даже немного съедает различных сосисок и копченостей в течение недели, то риск развития деменции увеличивается на 14%. 

Также негативно влияют на мозговую деятельность бутерброды с колбасой. Если употребление обработанного мяса и дальше останутся на таком уровне, то через 25 лет количество людей, страдающих деменцией, вырастет втрое.

Все дело в нитратах, которые содержит в себе колбаса или бекон. Они при попадании в организм провоцируют развитие воспалений в головном мозге. Орехи или фасоль, напротив, эти негативные эффекты стабилизирует.

"И помните, что правильно приготовленное мясо (тушеное, запеченное, сваренное, на пару) – это очень даже полезный продукт. В нем содержится много легкоусвояемого белка и антиоксидантов. Поэтому отказывайтесь не от мяса, а от так называемых мясных деликатесов",

– подытожила врач.

Источник: Telegram

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