Терапевт указал на самые грязные места на кухне

Самые грязные места на кухне: эту ошибку допускают многие
Фото: unsplash.com
Всего есть четыре потенциально опасных зоны

Кухня – это не только место, где готовят вкусную еду. Иногда оно несет и большую опасность для здоровья, поскольку становится рассадником бактерий. Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какие места и предметы являются самыми грязными в комнате.

Среди первых медик выделил ножи. Дело в том, что люди часто пользуются одним и тем же для разных продуктов. Режут сырую курицу, а после берутся за приготовление салата. Только они не учитывают, что подаваться к столу блюда будут в разном температурном режиме. Это, в свою очередь, будет способствовать и переносу болезнетворных бактерий.

Разделочная доска тоже является опасным предметом. 

"При повреждении мы загоняем бактерии с ножа и продуктов в доску. В появившуюся зазубрину не может проникнуть моющее средство", – говорит специалист.

В последствии это приводит к увеличению риска подхватить отравление или что похуже.

Плинтус кухонного фартука тоже накапливает много бактерий, как махровые и вафельные полотенца. В результате человек может заболеть кишечной палочкой, сальмонеллезом или клостридиальной инфекцией, если продолжит их использование после загрязнения.

Источник: Вечерняя Москва

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