Как перенести период магнитных бурь: пять советов

Они помогут ослабить проявления природной аномалии

Период магнитных бурь, который спрогнозировали ученые, особенно сильно ударит по людям с хроническими болезнями и сердечными недугами. Терапевт Надежда Чернышева рассказала, как можно обезопасить себя в этот период.

Природное явление может увеличивать вероятность гипертонического криза, инсульта и инфаркта. Пожилые могут страдать от головных болей, упадка сил, обострения хронических заболеваний любого рода. У человека может даже развиться депрессия.

Справиться с этим можно или хотя бы ослабить симптомы, если следовать пяти главным советам:

1. Беречь свое здоровье.

2. Соблюдать режим сна и бодрствования.

3. Отказаться от тяжелой интеллектуальной или физической работы.

4. Не забывать принимать назначенные медикаменты.

5. Не подвергать себя стрессу.