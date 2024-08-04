Как перенести период магнитных бурь: пять советов

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Период магнитных бурь, который спрогнозировали ученые, особенно сильно ударит по людям с хроническими болезнями и сердечными недугами. Терапевт Надежда Чернышева рассказала, как можно обезопасить себя в этот период.
Природное явление может увеличивать вероятность гипертонического криза, инсульта и инфаркта. Пожилые могут страдать от головных болей, упадка сил, обострения хронических заболеваний любого рода. У человека может даже развиться депрессия.
Справиться с этим можно или хотя бы ослабить симптомы, если следовать пяти главным советам:
1. Беречь свое здоровье.
2. Соблюдать режим сна и бодрствования.
3. Отказаться от тяжелой интеллектуальной или физической работы.
4. Не забывать принимать назначенные медикаменты.
5. Не подвергать себя стрессу.
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