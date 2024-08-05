Диетолог Гинзбург назвал избавляющий от жира на животе продукт

В погоне за хорошей фигурой люди готовы на многое

Вероятно, каждый человек в нашей стране хоть раз пытался посидеть на диете для того, чтобы избавиться от лишних объемов. Ограничения в питании – самый простой и эффективный способ быстро похудеть. При этом важно отказываться именно от вредных продуктов, а не изнурять себя голодовками.

Известный российский диетолог Михаил Гинзбург указал на полезный продукт, который быстро поможет избавиться от жира на животе. Речь идет о кабачках. Этот овощ содержит много необходимых для здоровья веществ и микроэлементов, при этом в нем совсем мало калорий.

Гинзбург посоветовал почаще добавлять в рацион кабачки. Они надолго сохраняют чувство сытости, а значит человек не будет тащить в рот всевозможные вкусняшки и перекусы. Правильное питание – залог здоровья и отличного внешнего вида.