Метеоролог сделал тревожное предсказание для России

Метеоролог сделал тревожное предсказание для России
Фото: АГН "Москва"
Специалист утверждает, что погода в ближайшие годы станет более непредсказуемой

В последнее время погода в различных областях страны выходит за рамки нормы. Юг России столкнулся с повышением температуры выше +40 градусов, москвичи изнывали при непривычных для них больше +30, а до этого им пришлось пережить небывалые тропические ливни. Метеоролог Максим Червяков утверждает, что это еще не конец – в будущем нас ждет больше различного рода природных катаклизмов.

Специалист говорит, что текущий год уже опередил предыдущий по средним показателям температуры. Из-за глобального потепления в через несколько лет, скорее всего, увеличится чередование волн жары и холода, торнадо в России будет наблюдаться чаще, как и засуха, лесные пожары или обильные осадки. 

"Если раньше дожди выпадали равномерно, то сейчас либо засуха, либо выливается месячная норма за два дня. И то и другое – беда", – говорит эксперт.

По его словам, южным регионам в будущем грозит засуха, а северным – таяние вечной мерзлоты. И только для ученых это является хорошей новостью, поскольку появится новый предмет для изучения.

Источник: Комсомольская правда

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