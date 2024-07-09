Эндокринолог Павлова: благодарные люди могут прожить дольше

Главный секрет - научиться ценить то, что имеешь

Ученым удалось установить связь между благодарностью и долголетием. Об этом сообщла эндокринолог Зухра Павлова.

В эксперименте принимали участие 49 тысяч пожилых женщин. Они проходили опрос, в котором требовалось выбрать один из вариантов ответа: например, "У меня в жизни много причин, чтобы быть благодарной", "Может пройти много времени, прежде чем я почувствую благодарность" и подобные.

Спустя три года из жизни ушло почти 10% участниц опроса. Специалисты, внимательно изучив данные, пришли у выводу, что чаще умирали уходили те, кто не ценил то, что имеет в своей жизни. Такая вероятность была выше на 9%.

Доктор утверждает, что благодарность может стать хорошим способом продлить себе жизнь, поэтому призвала всех чаще акцентировать внимание на хорошем.