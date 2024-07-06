Едите и худеете: назван сжигающий жир продукт

Едите и худеете: назван сжигающий жир продукт
Фото: www.unsplash.com
Вкусное угощение поможет бороться с лишним весом

С наступлением летнего периода борьба с ненавистными килограммами становится максимально актуальной. Люди готовы сидеть на экстремальных диетах, стараются больше заниматься спортом и в целом пересматривают свой образ жизни. К сожалению, не все могут сразу и надолго взять себя в руки. Но существуют способы, способные серьезно помочь в решении проблемы лишнего веса.

Так, один вкусный и популярный продукт оказался настоящей грозой лишних килограммов. Речь идет об оливках, а также оливковом масле. Дело в том, что в этом угощении содержится много эленоловой кислоты. Это вещество прекрасно зарекомендовало себя в комплексной борьбе с ненавистными килограммами.

Эксперты советуют добавить оливки в ежедневный рацион. Разумеется, в каждом вопросе важна умеренность, в день можно съедать порядка 5-10 оливок. Этот продукт поможет избавиться от лишнего веса и укрепит здоровье. Однако, перед внесением корректировок в питание обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Источник: "ЭкоПравда" ✓ Надежный источник

В Британии раскрыли самую ужасную новость для ВСУ за последние 36 часов

Украина продолжает терять свои позиции

"Советская эскортница": раскрыта страшная тайна Лаймы Вайкуле

Певица превратилась в отъявленную русофобку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей