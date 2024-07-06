Едите и худеете: назван сжигающий жир продукт

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С наступлением летнего периода борьба с ненавистными килограммами становится максимально актуальной. Люди готовы сидеть на экстремальных диетах, стараются больше заниматься спортом и в целом пересматривают свой образ жизни. К сожалению, не все могут сразу и надолго взять себя в руки. Но существуют способы, способные серьезно помочь в решении проблемы лишнего веса.
Так, один вкусный и популярный продукт оказался настоящей грозой лишних килограммов. Речь идет об оливках, а также оливковом масле. Дело в том, что в этом угощении содержится много эленоловой кислоты. Это вещество прекрасно зарекомендовало себя в комплексной борьбе с ненавистными килограммами.
Эксперты советуют добавить оливки в ежедневный рацион. Разумеется, в каждом вопросе важна умеренность, в день можно съедать порядка 5-10 оливок. Этот продукт поможет избавиться от лишнего веса и укрепит здоровье. Однако, перед внесением корректировок в питание обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
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