Японский торт без муки: вкусный десерт за 5 минут

Блюдо удивит своим вкусом и простотой приготовления

Удивить семью вкусным десертом можно очень просто – японские кондитеры придумали рецепт вкуснейшего торта, который готовится за считанные мгновения. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

4 яичных желтка

400 г натурального йогурта

40 г сахара

50 г кукурузного крахмала

2 г разрыхлителя

4 яичных белка

щепотка соли

40 г сахара

ванилин

Пошаговый рецепт приготовления японского торта за 5 минут

1. Смешиваем желтки, йогурт, сахар (40 граммов), кукурузный крахмал и разрыхлитель.

2. В белки добавляем соль, 40 граммов сахара и ваниль. Взбиваем все до устойчивых пиков.

3. Постепенно объединяем массы друг с другом, аккуратно размешиваем, чтобы сохранить пышную текстуру белка.

4. Выливаем все в форму, застеленную пергаментом. Ставим ее на противень, на который предварительно наливаем немного кипятка.

5. Выпекаем при температуре примерно 170 градусов в течение 50 минут. Украшаем сахарной пудрой, ягодами.

Приятного аппетита!