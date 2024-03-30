Позавтракать и похудеть: такое возможно с этим рецептом

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Утром многие разрываются, не в силах сделать выбор: то ли подремать еще несколько минут, то ли пересилить себя и успеть позавтракать. Этот рецепт для сонь, которым с утра хочется и того, и другого, и можно без хлеба.
В приготовлении блинчиков не участвует мука, поэтому они стопроцентно диетические. А еще – убийственно вкусные, так что опасность скорее съесть больше, чем изначально хотелось.
Приятного аппетита!
Ранее мы давали рецепт очень вкусного песочного печенья к завтраку.
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