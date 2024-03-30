Позавтракать и похудеть: такое возможно с этим рецептом

Дополнительный плюс такого завтрака - быстрое приготовление

Утром многие разрываются, не в силах сделать выбор: то ли подремать еще несколько минут, то ли пересилить себя и успеть позавтракать. Этот рецепт для сонь, которым с утра хочется и того, и другого, и можно без хлеба.

В приготовлении блинчиков не участвует мука, поэтому они стопроцентно диетические. А еще – убийственно вкусные, так что опасность скорее съесть больше, чем изначально хотелось.



Ингредиенты:

Овсяные хлопья – 1/2 стакана

Обезжиренное или растительное молоко (или вода) – 1/2 стакана

Яйца – 1 шт

Мед – 1 ч л

Разрыхлитель – 1/2 ч л

Соль – щепотка

Свежие ягоды на гарнир – по вкусу

При подаче можно в качестве "гарнира" добавить любые ягоды.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Все вышеперечисленные составляющие измельчите в блендере и превратите их в однородную массу.2. На разогретую на среднем нагреве сковороду, смазанную растительным маслом, пожарьте так же, как жарили бы любые другие блинчики.3. Если, на ваш взгляд, калорий в блюде все же многовато, то прежде чем положить блинчики в тарелку, выложите их на бумажное полотенце, сложенное в два слоя. Так лишнее масло впитается в бумагу и калорийность блюда снизится.

Приятного аппетита!

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