"Полезный" совет из интернета сломал унитаз: что нельзя делать

Рекомендациям из Сети не всегда можно верить

Поломка сантехники может стать серьезной проблемой. Сложно представить себе комфортную жизнь без исправно работающего туалета. Навредить этой зоне квартиры может "полезный" лайфхак из интернета. "Утро.ру" рассказывает, как делать не нужно.



Многие слышали, что перед долгой поездкой лучше перекрыть воду в квартире для того, чтобы не допустить затопления в случае появления каких-либо неисправностей. Это весьма полезный совет, но звучит он однобоко. Так, никто не рассказывает, какие подводные камни могут ждать человека на этом пути.



Оказалось, что такой безобидный, казалось бы, совет может привести к катастрофе. Если после возвращения из долгого путешествия вы чувствуете дома едкий и неприятный запах сломанной сантехники, значит, пора вызывать специалиста. Скорее всего, такие ароматы появились из-за пересохшего гидрозатвора в унитазе. Теперь все запахи канализации спокойно разгуливают по вашей квартире.



Это происходит из-за того, что перекрыв воду, человек не подумал о сливном бачке. Если уже после перекрытия смыть воду, бачок останется пустым, и внутренние элементы начнут пересыхать. В итоге возможна серьезная поломка сантехники с сопутствующими неудобствами.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как очистить чайник от накипи за 20 рублей.

