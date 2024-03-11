Чем пригодится крышка от алюминиевой банки в шкафу с одеждой: полезный лайфхак

Чем пригодится крышка от алюминиевой банки в шкафу с одеждой: полезный лайфхак
Фото: www.unsplash.com
Опытные хозяйки охотно делятся своими наработками

Российские женщины всегда отличались любовью к чистоте и порядку. Для представительниц прекрасной половины человечества очень важно, чтобы каждая вещь лежала на своем месте, а бардак дома навевает на них грусть и тоску. В правильной организации пространства помогают лайфхаки от других опытных хозяек. Например, крышки от консервных банок могут послужить отличную службу в шкафу с одеждой.

Как известно, россиянки не только отличные домохозяйки, но и прирожденные модницы. Многие женщины могут похвастаться огромным гардеробом, который далеко не всегда умещается в шкафу. При этом каждое платье, костюм и юбка требуют своего отдельного места. Решить эту проблему можно с помощью хитрого лайфхака.

Для того чтобы по максимуму использовать пространство в шкафу, вам потребуются простые крышки от алюминиевых банок с замочком. Такие замочки можно встретить на любой банке с лимонадом. Их можно использовать для увеличения пространства в шкафу.

Достаточно повесить замочек на вешалку, и она превратится в двухуровневую. При этом двумя рядами можно не ограничиваться. При желании хозяйки смогут на одну вешалку повесить три-четыре вещи. Такой подход к организации хранения одежды точно придется по вкусу модницам.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какой совет из интернета может привести к поломке унитаза.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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