Чем пригодится крышка от алюминиевой банки в шкафу с одеждой: полезный лайфхак

Опытные хозяйки охотно делятся своими наработками

Российские женщины всегда отличались любовью к чистоте и порядку. Для представительниц прекрасной половины человечества очень важно, чтобы каждая вещь лежала на своем месте, а бардак дома навевает на них грусть и тоску. В правильной организации пространства помогают лайфхаки от других опытных хозяек. Например, крышки от консервных банок могут послужить отличную службу в шкафу с одеждой.



Как известно, россиянки не только отличные домохозяйки, но и прирожденные модницы. Многие женщины могут похвастаться огромным гардеробом, который далеко не всегда умещается в шкафу. При этом каждое платье, костюм и юбка требуют своего отдельного места. Решить эту проблему можно с помощью хитрого лайфхака.



Для того чтобы по максимуму использовать пространство в шкафу, вам потребуются простые крышки от алюминиевых банок с замочком. Такие замочки можно встретить на любой банке с лимонадом. Их можно использовать для увеличения пространства в шкафу.



Достаточно повесить замочек на вешалку, и она превратится в двухуровневую. При этом двумя рядами можно не ограничиваться. При желании хозяйки смогут на одну вешалку повесить три-четыре вещи. Такой подход к организации хранения одежды точно придется по вкусу модницам.



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