День повитух: что нельзя делать 8 января 2025 года

В праздник особое внимание уделяли беременным женщинам
В народе 8 января считается праздником, прозванным Бабьи каши или День повитух. В православии он связан с важным христианским праздником – Собором Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день нужно обязательно почитать рожениц и повивальных бабок.
Приметы на 8 января 2025 года
Если стоит мороз, жди дождливого лета.
Если погода оказалась солнечной, то урожай в этом году будет хорошим.
Птицы начали петь – скоро начнется оттепель.
Что можно делать 8 января 2025 года
Обязательно дарили повитухам угощенья, одежду, ткани и полотенца. В ответ она должна была накормить кашей.
Беременным заливали молоко за шею, а на руки – воду. Считалось, что тогда у них не будет проблем с вскармливанием.
Детей было принято поднимать над головой, чтобы они были здоровые и крепкие.
Что нельзя делать 8 января 2025 года
Любая работа в этот день под запретом. Иначе можно накликать на себя большую беду.
Запрещалось бить посуду, поскольку это привлечет несчатье.
Женщины не должны были есть пригоревшую кашу, чтобы муж не ушел к другой.