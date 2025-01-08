День повитух: что нельзя делать 8 января 2025 года

День повитух: что нельзя делать 8 января 2025 года
Фото: unsplash.com
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В праздник особое внимание уделяли беременным женщинам

В народе 8 января считается праздником, прозванным Бабьи каши или День повитух. В православии он связан с важным христианским праздником – Собором Пресвятой Богородицы. Считается, что в этот день нужно обязательно почитать рожениц и повивальных бабок.

Приметы на 8 января 2025 года

  • Если стоит мороз, жди дождливого лета.
  • Если погода оказалась солнечной, то урожай в этом году будет хорошим.
  • Птицы начали петь – скоро начнется оттепель.

Что можно делать 8 января 2025 года

  • Обязательно дарили повитухам угощенья, одежду, ткани и полотенца. В ответ она должна была накормить кашей.
  • Беременным заливали молоко за шею, а на руки – воду. Считалось, что тогда у них не будет проблем с вскармливанием.
  • Детей было принято поднимать над головой, чтобы они были здоровые и крепкие.

Что нельзя делать 8 января 2025 года

  • Любая работа в этот день под запретом. Иначе можно накликать на себя большую беду.
  • Запрещалось бить посуду, поскольку это привлечет несчатье.
  • Женщины не должны были есть пригоревшую кашу, чтобы муж не ушел к другой.

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