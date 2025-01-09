Стефанов день: что нельзя делать 9 января 2025 года

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Православные христиане 9 января 2025 года вспоминают мученика Стефана, чью гибель наблюдали Богородица и Иоанн Богослов. На Руси он считался покровителем пастухов – в этот день было принято радовать их различными подарками и подношениями.
1. Было принято печь из теста фигурки скота и раздаривать своим близким.
2. Нужно умываться талой водой, чтобы избавиться от порчи и сглаза.
3. Обязательно нужно положить серебро в сосуд, из которого будет пить домашний скот. Считается, что придаст ему сил и здоровья.
1. Запрещается в этот день нарезать хлеб ножом – его можно только отламывать.
2. Женщинам не разрешается шить, чтобы они не лишились своей памяти.
3. Недопустимы плохие поступки и сквернословие, поскольку они могут обернуться против человека.
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