Стефанов день: что нельзя делать 9 января 2025 года

В праздник не разрешается отрезать хлеб

Православные христиане 9 января 2025 года вспоминают мученика Стефана, чью гибель наблюдали Богородица и Иоанн Богослов. На Руси он считался покровителем пастухов – в этот день было принято радовать их различными подарками и подношениями.

Приметы на 9 января 2025 года

Если пошел снег – летом уродятся грибы и лесные ягоды.

День оказался морозным – жди хорошего урожая зерна.

Если вороны начали по снегу ходить, то скоро придет тепло.

Что можно делать 9 января 2025 года

1. Было принято печь из теста фигурки скота и раздаривать своим близким.

2. Нужно умываться талой водой, чтобы избавиться от порчи и сглаза.

3. Обязательно нужно положить серебро в сосуд, из которого будет пить домашний скот. Считается, что придаст ему сил и здоровья.

Что нельзя делать 9 января 2025 года

1. Запрещается в этот день нарезать хлеб ножом – его можно только отламывать.

2. Женщинам не разрешается шить, чтобы они не лишились своей памяти.

3. Недопустимы плохие поступки и сквернословие, поскольку они могут обернуться против человека.