Рождество Христово: что нельзя делать 7 января 2025 года
Не допускалось в этот день ходить на кладбища
7 января 2025 года в России принято отмечать Рождество Христово, к которому нужно готовиться в течение 40 дней с помощью поста. Поэтому в праздник нужно накрывать пышный стол и отмечать всей семьей.
Приметы на 7 января 2025 года
- Если вечером лает собака, то жди снегопада.
- Началась метель – жди раннего прихода весны.
- Если идет снег, то в этом году уродится хлеб.
Что можно делать 7 января 2025 года
- Обязательно нужно провести рождественские гуляния максимально пышно, чтобы год оказался благополучным.
- Было принято совершать благие дела. Верили, что тогда добро вернется в многократном режиме.
- Если признаться в любви в Рождество, то никогда возлюбленные не расстанутся.
Что нельзя делать 7 января 2025 года
- Запрещалось работать, поскольку можно последующий год не разогнуть спину.
- Не допускалось выметать мусор из дома, чтобы с ним не выбросить удачу и любовь из дома.
- Нельзя в этот день навещать могилы родственников, поскольку верили, что тогда покойник скоро заберет к себе.