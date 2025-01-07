Рождество Христово: что нельзя делать 7 января 2025 года

Рождество Христово: что нельзя делать 7 января 2025 года
Фото: unsplash.com
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Не допускалось в этот день ходить на кладбища

7 января 2025 года в России принято отмечать Рождество Христово, к которому нужно готовиться в течение 40 дней с помощью поста. Поэтому в праздник нужно накрывать пышный стол и отмечать всей семьей.

Приметы на 7 января 2025 года

  • Если вечером лает собака, то жди снегопада.
  • Началась метель – жди раннего прихода весны.
  • Если идет снег, то в этом году уродится хлеб.

Что можно делать 7 января 2025 года

  1. Обязательно нужно провести рождественские гуляния максимально пышно, чтобы год оказался благополучным.
  2. Было принято совершать благие дела. Верили, что тогда добро вернется в многократном режиме.
  3. Если признаться в любви в Рождество, то никогда возлюбленные не расстанутся.

Что нельзя делать 7 января 2025 года

  1. Запрещалось работать, поскольку можно последующий год не разогнуть спину.
  2. Не допускалось выметать мусор из дома, чтобы с ним не выбросить удачу и любовь из дома.
  3. Нельзя в этот день навещать могилы родственников, поскольку верили, что тогда покойник скоро заберет к себе.

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