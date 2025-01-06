Рождественский сочельник: что нельзя делать 6 января 2025 года

Рождественский сочельник: что нельзя делать 6 января 2025 года
Фото: freepik.com
продолжениеРождество Христово: что нельзя делать 7 января 2025 года
Считалось, что в этот день могут исполнится любые желания

6 января 2025 года принято отмечать Рождественский Сочельник. Праздник считается семейным, его нужно проводить шумно и в большой компании, много гулять и веселиться. Считалось, что в него обязательно загадывают желание, которое непременно сбудется.

Приметы на 6 января 2025 года

  • Тот, кто съест блин или вареник первым, окажется в этом году самым счастливым.
  • Если в этот день нашлись деньги, то скоро придет и более крупное богатство.
  • Если собака в доме злится, то скоро тут произойдет крупная ссора.

Что можно делать 6 января 2025 года

  1. Обязательно зажигали по всему дому свечи, чтобы привлечь в него богатство и спокойство.
  2. Перед сном нужно было написать свое желание на бумаге и положить на подоконник рядом со свечой. На утро записку рвали и вместе со свечкой бросали в воду.
  3. Матери проводили своих детей трижды через порог, чтобы они не болели в этом году.

Что нельзя делать 6 января 2025 года

  1. Тяжелая работа была под запретом.
  2. Не разрешалось шить и вязать.
  3. Девушка во время застолья не должна была сидеть на углу, чтобы не остаться в девках.

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

"Побуждает Россию": ядерный план Пентагона вызвал ужас в США

Мир все ближе к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей