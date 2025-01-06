Рождественский сочельник: что нельзя делать 6 января 2025 года

Считалось, что в этот день могут исполнится любые желания
6 января 2025 года принято отмечать Рождественский Сочельник. Праздник считается семейным, его нужно проводить шумно и в большой компании, много гулять и веселиться. Считалось, что в него обязательно загадывают желание, которое непременно сбудется.
Приметы на 6 января 2025 года
Тот, кто съест блин или вареник первым, окажется в этом году самым счастливым.
Если в этот день нашлись деньги, то скоро придет и более крупное богатство.
Если собака в доме злится, то скоро тут произойдет крупная ссора.
Что можно делать 6 января 2025 года
Обязательно зажигали по всему дому свечи, чтобы привлечь в него богатство и спокойство.
Перед сном нужно было написать свое желание на бумаге и положить на подоконник рядом со свечой. На утро записку рвали и вместе со свечкой бросали в воду.
Матери проводили своих детей трижды через порог, чтобы они не болели в этом году.
Что нельзя делать 6 января 2025 года
Тяжелая работа была под запретом.
Не разрешалось шить и вязать.
Девушка во время застолья не должна была сидеть на углу, чтобы не остаться в девках.