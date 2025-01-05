Федулов день: что нельзя делать 5 января 2025 года

Считалось, что грязную одежду в этот праздник надевать не стоит

В народном календаре 5 января 2025 года связано с именем святого Федула, в честь которого день и получил свое название. Считается, что он умер за свою веру во время гонений на христиан в III веке. Крестяне верили, что в этот праздник нужно уделить особое внимание домашним животным.

Приметы на 5 января 2025 года

Если в этот день ветер разбушевался, то год окажется очень урожайным.

Пошел снег – жди дождливого июля.

Лошадь громко храпит – скоро начнется снежная буря.

Что можно делать 5 января 2025 года

1. Считается, что в этот день нужно сделать уборку в доме, чтобы изгнать из него нечистую силу.

2. Дом старались запереть на семь замков – так его оберегали от зла.

3. Обязательно готовили выпечку на всю семью ради привлечения здоровья и благополучия.

Что нельзя делать 5 января 2025 года

1. Запрещается пользоваться острыми предметами, поскольку это может навлечь на человека болезни.

2. Нельзя было подшивать одежду, чтобы не укоротить себе жизнь.

3. Не стоило надевать грязные вещи – там можно навлечь на себя беды.