Федулов день: что нельзя делать 5 января 2025 года

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В народном календаре 5 января 2025 года связано с именем святого Федула, в честь которого день и получил свое название. Считается, что он умер за свою веру во время гонений на христиан в III веке. Крестяне верили, что в этот праздник нужно уделить особое внимание домашним животным.
1. Считается, что в этот день нужно сделать уборку в доме, чтобы изгнать из него нечистую силу.
2. Дом старались запереть на семь замков – так его оберегали от зла.
3. Обязательно готовили выпечку на всю семью ради привлечения здоровья и благополучия.
1. Запрещается пользоваться острыми предметами, поскольку это может навлечь на человека болезни.
2. Нельзя было подшивать одежду, чтобы не укоротить себе жизнь.
3. Не стоило надевать грязные вещи – там можно навлечь на себя беды.
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