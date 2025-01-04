День Анастасии Узорешительницы: что нельзя делать 4 января 2025 года

День Анастасии Узорешительницы: что нельзя делать 4 января 2025 года
Фото: unsplash.com
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Запрещалось конфликтовать с родными, чтобы не навлечь на себя одинокую старость

По народному календарю 4 января 2025 года принято отмечать день Анастасии Узорешительницы, которую называли покровительницей беременных. Считается, что в этот праздник женщины должны молиться о благополучных родах и здоровье своих детей.

Приметы на 4 января 2025 года

  • Если облака начали движение против ветра, то скоро пойдет снег.
  • Снег сулит и боль в пояснице у пожилых.
  • По погоде в этот день судили о том, что будет в октябре.
  • Если много сосулек на крыше – год окажется урожайным.

Что можно делать 4 января 2025 года

  • Нужно варить постную кашу и кормить ею беременных. Считается, что это оградит их ото всех болезней.
  • Девицам нужно было вышивать полотенце, которыми повитухи будут вытирать им лица во время родов.
  • В этот день старались наблюдать за погодой, чтобы узнать, каким будет год. Мороз предвещал богатые 12 месяцев, а сосульки – урожайность.

Что нельзя делать 4 января 2025 года

  • Женщинам запрещалось вышивать и вязать узлы, чтобы ребенок не запутался пуповиной.
  • Нельзя ходить в этот день по дому босиком, чтобы не оказаться за решеткой.
  • Беременные не должны рассказывать в праздник о своем положении, чтобы уберечь ребенка.
  • Запрещается конфликтовать с родными, чтобы не навлечь на себя одинокую старость.

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