День Анастасии Узорешительницы: что нельзя делать 4 января 2025 года

Запрещалось конфликтовать с родными, чтобы не навлечь на себя одинокую старость
По народному календарю 4 января 2025 года принято отмечать день Анастасии Узорешительницы, которую называли покровительницей беременных. Считается, что в этот праздник женщины должны молиться о благополучных родах и здоровье своих детей.
Приметы на 4 января 2025 года
Если облака начали движение против ветра, то скоро пойдет снег.
Снег сулит и боль в пояснице у пожилых.
По погоде в этот день судили о том, что будет в октябре.
Если много сосулек на крыше – год окажется урожайным.
Что можно делать 4 января 2025 года
Нужно варить постную кашу и кормить ею беременных. Считается, что это оградит их ото всех болезней.
Девицам нужно было вышивать полотенце, которыми повитухи будут вытирать им лица во время родов.
В этот день старались наблюдать за погодой, чтобы узнать, каким будет год. Мороз предвещал богатые 12 месяцев, а сосульки – урожайность.
Что нельзя делать 4 января 2025 года
Женщинам запрещалось вышивать и вязать узлы, чтобы ребенок не запутался пуповиной.
Нельзя ходить в этот день по дому босиком, чтобы не оказаться за решеткой.
Беременные не должны рассказывать в праздник о своем положении, чтобы уберечь ребенка.
Запрещается конфликтовать с родными, чтобы не навлечь на себя одинокую старость.