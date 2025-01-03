День Петра Полукорма: что нельзя делать 3 января 2025 года

Считается, что вода в этот праздник обладает лечебной силой
В народе 3 января считался днем Петра Полукорма. Такое название он получил в честь Святителя Петра, который получил прозвище из-за того, что к этому моменту скотина съедала примерно половину от заготовленного для нее корма. Считается, что в этот момент нужно проверять животных и их запасы, разгоняя мышей и избавляя от сырости.
Приметы на 3 января 2025 года
Если в амбарах тихо, то жди хорошего урожая. А если загудело, то год окажется голодным.
Если девушка во время уборки в доме находила зерна, то год будет удачным. Чем их было больше, тем лучше.
Приснилась птица – скоро придет успех в делах.
Что нельзя делать 3 января 2025 года
Запрещается поднимать вещи с пола, которые кто-то уронил. Иначе потеряешь свои деньги.
Не стоит в этот день никому желать удачи и здоровья, поскольку все сбудется наоборот.
Не нужно давать обещания, поскольку их не получится выполнить.
Что можно делать 3 января 2025 года
Нужно класть маленьку ложку на стол, чтобы защитить дом от нечисти.
Обязательно в этот день проводили купальные ритуалы, поскольку верили, что вода наделяется лечебной силой.
Женщины обязательно вытирали младенцев крестильным полотенцем, чтобы придать им здоровья.