День Петра Полукорма: что нельзя делать 3 января 2025 года

День Петра Полукорма: что нельзя делать 3 января 2025 года
Фото: unsplash.com
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Считается, что вода в этот праздник обладает лечебной силой

В народе 3 января считался днем Петра Полукорма. Такое название он получил в честь Святителя Петра, который получил прозвище из-за того, что к этому моменту скотина съедала примерно половину от заготовленного для нее корма. Считается, что в этот момент нужно проверять животных и их запасы, разгоняя мышей и избавляя от сырости.

Приметы на 3 января 2025 года

  1. Если в амбарах тихо, то жди хорошего урожая. А если загудело, то год окажется голодным.
  2. Если девушка во время уборки в доме находила зерна, то год будет удачным. Чем их было больше, тем лучше.
  3. Приснилась птица – скоро придет успех в делах.

Что нельзя делать 3 января 2025 года

  • Запрещается поднимать вещи с пола, которые кто-то уронил. Иначе потеряешь свои деньги.
  • Не стоит в этот день никому желать удачи и здоровья, поскольку все сбудется наоборот.
  • Не нужно давать обещания, поскольку их не получится выполнить.

Что можно делать 3 января 2025 года

  • Нужно класть маленьку ложку на стол, чтобы защитить дом от нечисти.
  • Обязательно в этот день проводили купальные ритуалы, поскольку верили, что вода наделяется лечебной силой.
  • Женщины обязательно вытирали младенцев крестильным полотенцем, чтобы придать им здоровья.

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