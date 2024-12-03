Привлекаем богатство и удачу: в какие цвета нужно нарядить елку на Новый год

Привлекаем богатство и удачу: в какие цвета нужно нарядить елку на Новый год
Фото: unsplash.com
Восточный символ будет рад, если ему уделят особое внимание в праздник

Грядущий 2025 год пройдет под знаком Деревянной Змеи. На Востоке верят, что она олицетворяет собой хитрость, терпение и опасность, поэтому будет благотворить людям, которые обладают особой проницательностью, степенностью и смелостью.

Приманить ее внимание можно, если украсить дом в любимые змеиные цвета. Считается, что сам знак имеет зеленый цвет, поэтому он будет в почете, как и все оттенки коричневого – подобного дереву. Особенное внимание нужно уделить елке – ее цветовая гамма задаст настроение всему будущему 2025 году.

Самыми лучшими цветами для украшения дерева будут:

1. Оранжевый. Подойдут также медные оттенки. Они помогут привлечь в семью стойкость и силу. 

2. Белый. Он принесет с собой обновление и очищение от проблем прошлого года.

3. Коричневый. Цвет поможет набраться стойкости, внутренней гармонии и спокойствия.

4. Золотистый. Это привлечет достаток и процветание в дом.

5. Голубой. Он поможет обрести легкость, расслабиться и наладить доверие с близкими людьми.

6. Серебряный. Станет отличным символом карьерных успехов и освоения новых знаний.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом оригинального блюда на Новый год из пяти ингредиентов. 

Источник: Утро.ру

Бойцы "Севера" разгромили 12 точек с всушниками под Курском

Враг несет колоссальные потери

"Нет сил": Зеленский заявил о готовности к переговорам

Украинский лидер изменил свою риторику после выборов в США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей