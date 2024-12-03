Привлекаем богатство и удачу: в какие цвета нужно нарядить елку на Новый год

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Грядущий 2025 год пройдет под знаком Деревянной Змеи. На Востоке верят, что она олицетворяет собой хитрость, терпение и опасность, поэтому будет благотворить людям, которые обладают особой проницательностью, степенностью и смелостью.
Приманить ее внимание можно, если украсить дом в любимые змеиные цвета. Считается, что сам знак имеет зеленый цвет, поэтому он будет в почете, как и все оттенки коричневого – подобного дереву. Особенное внимание нужно уделить елке – ее цветовая гамма задаст настроение всему будущему 2025 году.
1. Оранжевый. Подойдут также медные оттенки. Они помогут привлечь в семью стойкость и силу.
2. Белый. Он принесет с собой обновление и очищение от проблем прошлого года.
3. Коричневый. Цвет поможет набраться стойкости, внутренней гармонии и спокойствия.
4. Золотистый. Это привлечет достаток и процветание в дом.
5. Голубой. Он поможет обрести легкость, расслабиться и наладить доверие с близкими людьми.
6. Серебряный. Станет отличным символом карьерных успехов и освоения новых знаний.
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