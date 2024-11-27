Король стола: рецепт оригинального блюда на Новый год из пяти ингредиентов

Король стола: рецепт оригинального блюда на Новый год из пяти ингредиентов
Картинка: сгенерировано ИИ
Пора продумывать праздничное меню

На Новый год многие хотят удивить гостей необычным и простым в приготовлении блюдом. Рецепт из пяти доступных ингредиентов может стать настоящим украшением праздничного стола. Для его приготовления вам понадобятся куриное филе, сыр моцарелла, помидоры черри, свежий базилик и слоеное тесто.

Начните с того, что нарежьте куриное филе небольшими кусочками и слегка обжарьте их на сковороде до золотистой корочки. В это время разогрейте духовку до 200 градусов и подготовьте лист слоеного теста, раскатав его в тонкий пласт. Затем выложите обжаренное филе на тесто, добавьте ломтики сыра моцарелла, разрежьте помидоры черри на половинки и распределите их поверх сыра. Завершите композицию свежими листьями базилика, которые придадут блюду аромат и яркость.

Аккуратно заверните тесто, формируя закрытый пирог, и отправьте его в духовку на 25–30 минут, пока тесто не станет румяным. Готовое блюдо подавайте горячим, чтобы сыр оставался тягучим, а аромат базилика раскрылся в полной мере. Простота приготовления и насыщенный вкус сделают это блюдо королем новогоднего стола, оставив приятное впечатление у всех гостей.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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