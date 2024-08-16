Всплыло предсказание Жириновского о происходящем в Курской области

Всплыло предсказание Жириновского о происходящем в Курской области
Владимир Жириновский. Фото: АГН "Москва"

Политик Владимир Жириновский предвидел, что НАТО могут совершить вторжение в Курскую область. Единственное – он не догадывался, что сделают это с помощью Украины. Предсказание он сделал еще в 1998 году, когда лидеры Ельцин и Кучма подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

Еще в момент подписания лидер ЛДПР заявлял, что документ является "антироссийским" и сыграет против государства. Он заявил, что соглашение буквально стало разделом России – уже четвертым за последнее время.

"Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском", – эмоционально говорил он с трибуны Госдумы.

Представители ЛДПР сейчас считают, что Жириновский мог делать прогнозы о будущем России, поскольку был эрудированным человеком. Он много читал при жизни, а также обладал тонким политическим чутьем.

Одно из самых известных его предсказаний было сделано в 2008 году, когда заявил, что Россию никто не остановит от спасения своих граждан на Украине – в том числе ни США, ни НАТО. Сейчас эти слова считают предвестником российской операции в стране.

Источник: Парламентская газета

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