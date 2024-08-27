По его словам, в следующем месяце будет несколько дней глобального несчастья

Российский незрячий подросток Саша, которого прозвали "мальчик-Ванга", сделал новое предсказание о России. По его словам, после тревожного августа придет довольно трудный сентябрь, который принесет за собой пять или шесть дней несчастья.

"Все будут хмурые ходить, ну не прям все – многие. Настроение будет, повсеместная порча настроения", – поделился он.

Мальчик говорит, что это ожидается ближе к октябрю, и с приходом нового месяца все закончится. Вскоре после этого к концу начнут подходить глобальные потрясения. Это касается и России, которой он предсказывает завершение "тряски" уже в ноябре-декабре.

Лондон в свете текущих событий, по словам Саши, ждут тяжелые испытания. Осенью город может сильно затопить, из-за чего знаменитые исторические постройки начнут разрушаться.