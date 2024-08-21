Приметы на 21 августа: что категорически нельзя делать на Мирона Ветрогона

Приметы на 21 августа: что категорически нельзя делать на Мирона Ветрогона
Фото: www.unsplash.com
Не стоит забывать заветы старины

21 августа в народном календаре отмечен как день Мирона Ветрогона – православного святого, которого связывают с погодными приметами и ветрами. В этот день наши предки наблюдали за ветрами и считали, что именно святой Мирон управляет их направлением и силой. Особое внимание уделялось различным приметам, предостерегающим от некоторых действий.

Считалось, что 21 августа нельзя начинать новые дела или заключать важные сделки. Люди верили, что ветер в этот день может "развеять" любые начинания, поэтому лучше было отложить важные проекты на более благоприятное время. Также нежелательно было брать в долг деньги или одалживать их другим – считалось, что такой долг будет тяжело вернуть, а финансовое положение может ухудшиться.

В домах старались поддерживать порядок, избегая ссор и конфликтов, так как ветер, символизирующий перемены, мог "увеличить" семейные разногласия. В народе также говорили, что в этот день нельзя пересаживать растения – это могло повредить их росту и здоровью.

Приметы на 21 августа касаются здоровья: наши предки верили, что не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не навредить себе, особенно в ветреную погоду. Считалось, что ветер мог принести болезни и ухудшить самочувствие.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

"Важный вопрос": в США выступили с неожиданным заявлением о Курской области

План Киева провалился

"Обвал фронта": ЧП на Украине вызвало истерику в Чехии

Российская армия активно продвигается вперед

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей