Приметы на 21 августа: что категорически нельзя делать на Мирона Ветрогона

Не стоит забывать заветы старины

21 августа в народном календаре отмечен как день Мирона Ветрогона – православного святого, которого связывают с погодными приметами и ветрами. В этот день наши предки наблюдали за ветрами и считали, что именно святой Мирон управляет их направлением и силой. Особое внимание уделялось различным приметам, предостерегающим от некоторых действий.



Считалось, что 21 августа нельзя начинать новые дела или заключать важные сделки. Люди верили, что ветер в этот день может "развеять" любые начинания, поэтому лучше было отложить важные проекты на более благоприятное время. Также нежелательно было брать в долг деньги или одалживать их другим – считалось, что такой долг будет тяжело вернуть, а финансовое положение может ухудшиться.

В домах старались поддерживать порядок, избегая ссор и конфликтов, так как ветер, символизирующий перемены, мог "увеличить" семейные разногласия. В народе также говорили, что в этот день нельзя пересаживать растения – это могло повредить их росту и здоровью.

Приметы на 21 августа касаются здоровья: наши предки верили, что не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не навредить себе, особенно в ветреную погоду. Считалось, что ветер мог принести болезни и ухудшить самочувствие.